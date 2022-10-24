Мужчинам в Херсоне предложили вступить в отряды территориальной обороны

Фото: Минобороны РФ

Власти Херсонской области сообщили, что все мужчины, которые остались в регионе после проведенной эвакуации, могут вступить в отряды территориальной обороны. Об этом местная администрация рассказала в своем телеграм-канале.

"У всех мужчин, которые остаются в Херсоне по собственному желанию, есть возможность вступить в отряды территориальной обороны", – отмечается в публикации.

В свою очередь, правоохранительные органы продолжают следить за безопасностью в Херсоне.

Ранее жителей Херсона начали перевозить на левый берег Днепра. Там горожан встречал транспорт, который вывез их в более безопасные российские регионы. Позже ВСУ стали наступать в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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