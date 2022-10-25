Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Число погибших при обстреле автомобиля под Херсоном увеличилось до двух. Об этом сообщили в Минздраве региона.

"Это страшное горе. Для киевского режима нет совсем ничего святого. Несмотря на все усилия врачей, к несчастью, мужчина скончался", – написал глава ведомства Вадим Ильмиев.

По данным министерства здравоохранения, девочка, пострадавшая в результате обстрела, находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Накануне украинские диверсанты обстреляли гражданский автомобиль в Херсонской области. Сообщалось, что в результате обстрела два человека получили огнестрельные ранения. Они были госпитализированы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Украинские диверсанты обстреляли гражданский автомобиль в Херсонской области

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