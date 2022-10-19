Власти Херсонской области сообщили о сбросе воды на Каховской ГЭС

Фото: ТАСС/Валерий Стурит

На Каховской ГЭС идет сброс воды, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, уже просчитано, что Херсон не подпадет под подтопление, поскольку большей частью стоит на высоком берегу, однако опасность может грозить частным зонам.

"Объем той воды, которая идет с каскада ГЭС почти от Киева, перераспределится на каналы. Сейчас увеличивается количество объемов сброса воды на Каховской дамбе, там тоже идет сброс. Но уже просчитано, что не все районы Херсона и населенные пункты, расположенные ниже по течению от Каховской дамбы, подпадут под такое опасное подтопление", – пояснил Сальдо.

Он добавил, что, даже если плотину Каховской ГЭС взорвут, при любом сценарии вода не поднимется выше 1–1,5 метра.

Ранее Сальдо сообщил, что Херсон готов к отражению атак ВСУ, однако пока власти ждут отъезда гражданских.

В частности, проводятся подомовые обходы, в рамках которых жильцов предупреждают о возможном прорыве дамбы Каховской ГЭС из-за украинских ударов, в связи с чем им рекомендуют покинуть дома.

Сальдо рассказал, что для гражданских лиц на семь дней закрывается въезд в Херсонскую область. Попасть в область в этот период смогут только обладатели спецпропусков. За последние два дня Херсон покинули свыше 5 тысяч человек. В среднем из региона уехали до 40% населения.

Организованный выезд людей будет обеспечен за счет средств федерального бюджета РФ. Для проживания выезжающих подготовлены расположенные у моря дома отдыха.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что ВСУ стянули к линии фронта наемников и военную технику. Он отметил, что теперь Херсон "превращается в крепость".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Власти Херсонской области предложили гражданским покинуть регион

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