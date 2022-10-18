Сальдо заявил, что Киев угрожает разрушением плотины Каховской ГЭС

Фото: телеграм-канал "Администрация Новой Каховки"

Украина угрожает разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды с каскада электростанций, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

"Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра", – указал он.

Сальдо также сообщил, что мирные граждане Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов будут организовано перемещены на левый берег Днепра.

"Эвакуация мирных жителей с правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра будет организованной, но добровольной", – пояснил он.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области, ВСУ накапливают силы для широкомасштабного наступления, однако Вооруженные силы России уже подготовили военную группировку для предотвращения таких попыток ВС Украины.

"Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу", – указал Сальдо.

Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что ВС РФ располагают данными о возможности применения ВСУ запрещенных методов войны в районе Херсона.

Он также отмечал, что дальнейшие планы и действия ВС РФ в отношении Херсона будут зависеть от военно-тактической ситуации, и на данный момент, как уточнил командующий, она непростая.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!