Фото: Минобороны РФ

Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации по защите ЛНР и ДНР генерал армии Сергей Суровикин назвал обстановку в зоне СВО напряженной, передает РИА Новости.

"Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений", – уточнил он.

По словам Суровикина, Киев желает прорвать оборону РФ, для чего подтягивает на передовую все имеющиеся силы. И обычно, как уточнил командующий, это силы территориальной обороны, не прошедшие курс подготовки полностью.

"Для предотвращения бегства с передовой украинские власти применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя", – отметил Суровикин.

Он подчеркнул, что противником РФ на сегодняшний день является преступный режим, который толкает украинцев на смерть, а в России и на Украине живет один народ, который желает независимости от западных государств и Североатлантического альянса.

Ранее Вооруженные силы России взяли под контроль село Горобьевка в Харьковской области. Также до этого ВС РФ предприняли попытку сорвать атаку ротной тактической группы ВСУ. В результате украинские военные были возвращены на исходные позиции.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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