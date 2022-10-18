Фото: Минобороны РФ

ВС РФ располагают данными о возможности применения ВСУ запрещенных методов войны в районе Херсона. Об этом сообщил командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

"Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения", – цитирует его ТАСС.

Командующий также сообщил, что украинская сторона может нанести ракетный удар по плотине Каховской гидроэлектростанции и городу без разбора целей.

По словам Суровикина, дальнейшие планы и действия ВС РФ в отношении Херсона будут зависеть от военно-тактической ситуации, и на данный момент, как уточнил командующий, она непростая.

"Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений", – заявил командующий, подчеркнув, что РФ будет исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирных граждан и военнослужащих.

Ранее Суровикин заявил, что обстановка в зоне СВО на Украине остается напряженной. По его словам, военнослужащие Украины намерены прорвать оборону ВС РФ.

Суровикин также сообщил о ежесуточных потерях со стороны Вооруженных сил Украины от 600 до 1 000 человек.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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