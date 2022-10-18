Министр обороны Великобритании отправился в США для обсуждения Украины

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес вылетел в Соединенные Штаты с ранее не анонсированным визитом для согласования дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщает Telegraph.

"США, как и мы, были одними из главных союзников Украины, играли ведущую роль, поэтому это возможность для министра обороны встретиться с коллегами и продолжить обсуждение способов дальнейшей поддержки", – заявили в офисе премьер-министра Великобритании.

При этом представитель офиса не стал отвечать на вопрос о возможном предоставлении Киеву новой военной техники.

Ранее, 30 сентября, сенат США принял большинством голосов законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года. Документ включает в том числе выделение дополнительной помощи Украине в размере 12,4 миллиарда долларов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции на Украине. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий соседней страны.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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