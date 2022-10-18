Обама призвал Вашингтон обозначить границы поддержки Киева

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Вашингтон должен четко обозначить границы поддержки Киева, чтобы не допустить перерастание конфликта на Украине в прямое противостояние с Россией, заявил экс-президент США Барак Обама в интервью Pod Save America.

"Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО", – сказал Обама.

Он отметил, что США и их союзникам следует понимать, каким образом должна осуществляется поддержка Украины и какое оружие может поставляться Киеву. В то же время сам Обама затруднился обозначить эту грань.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал начать переговоры для завершения вооруженного конфликта на Украине. По его мнению, без незамедлительных переговоров мир придет к третьей мировой войне.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции на Украине. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий соседней страны.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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