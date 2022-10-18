Генерал Суровикин заявил о ежесуточных потерях ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Генерал российской армии Сергей Суровикин заявил о ежесуточных потерях со стороны Вооруженных сил Украины от 600 до 1 000 человек. Среди них есть убитые и раненые, передает слова командующего РИА Новости.

По словам Суровикина, российские военные осуществляют боевые действия по иной стратегии. Таким образом им удается достичь минимальных потерь, а также снизить число пострадавших среди гражданских.

"Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично перемалываем наступающего противника", – объяснил командующий.

Кроме того, Суровикин заявил, что обстановка в зоне СВО на Украине остается напряженной. Военнослужащие Украины намерены прорвать оборону ВС РФ. Об этом Суровикин сообщил, комментируя ситуацию на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.

Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе в ночь на 24 февраля. Тогда глава российского государства заверил, что в планы властей РФ не входит оккупация украинских территорий.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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