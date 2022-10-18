Жителям Херсонской области предоставят жилищные сертификаты

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Всем вывезенным жителям Херсонской области предоставят сертификаты на жилье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

"Мы на уровне правительства подготовили программу специальную. Основной механизм – это будет жилищный сертификат. Это отработанный механизм, который у нас в России существует. За базу берем полностью наш отработанный формат", – прокомментировал Хуснуллин.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к Москве с просьбой организовать выезд жителей региона в безопасные субъекты РФ. Он подчеркнул, что Херсон, Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка подвергаются ежедневным ракетным ударам.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ, в рамках которых жители поддержали подобную инициативу. Договоры о принятии территорий в состав России подписали в Кремле 30 сентября.

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