Романенко призвал в открытом письме к Собянину присвоить Битцевскому лесу особый статус

Фото: facebook.com/romanromanenko.ru
Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко попросил Сергея Собянина посодействовать в вопросе присвоения Битцевскому лесу особого защитного статуса.
"Битцевский лес по праву считается "легкими Москвы". Это не только любимое место для прогулок жителей района, но и дорогой сердцам людей островок природы в огромном мегаполисе, благодаря которому москвичи имеют возможность дышать чистым воздухом. Лесной массив защищает город и горожан от выбросов промышленных предприятий всего юга Подмосковья", – говорится в письме, адресованном мэру.
Романенко отметил, что местные жители опасаются того, что однажды они лишатся Битцевского леса из-за застройки, возведения новых транспортных артерий и недобросовестного отношения к чистоте и порядку самих граждан.
"Считаю, необходимо создать экспертную рабочую группу под вашим личным контролем, чтобы понять, какой именно статус позволит защитить Битцевский лес максимально эффективно, исключит какое-либо вмешательство в лесную экосистему, обезопасит территорию от застройки и даст дополнительный инструмент природоохранникам и экологам для борьбы с теми, кто загрязняет зеленый массив бытовыми отходами", – написал Романенко.
Это предложение прокомментировал эколог и писатель Анатолий Баташев. По его словам, мнение тысяч жителей столицы теперь услышано.
"Мы давно изучаем Битцу, и местные старожилы охотно проводят своеобразные экскурсии по лесу, показывая потаенные, уникальные места зеленого массива, которые обязательно нужно сохранить", – отметил Баташев.
Ранее Романенко выступил с предложением повысить статус Битцевского леса с целью усиления его защиты. Свою идею он озвучил в рамках беседы с участниками эколого-просветительской акции "Чистый пруд", прошедшей возле Новоясеневского пруда в границах парка.
В свою очередь, глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина высказала уверенность, что все, кто побывал на мероприятии, запомнят этот день и никогда не бросят окурок или бумажку в лесу, а также не нанесут вред зеленому массиву.
Битцевскому лесу хотят присвоить новый статус
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