Парку "Садовники" могут присвоить имя Лужкова к 85-летию со дня рождения экс-мэра

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В связи с 85-летием бывшего мэра Москвы столичному парку "Садовники" могут присвоить имя Юрия Лужкова. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента культуры.
"У департамента культуры и городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов Москвы принципиальных возражений нет, особенно с учетом юбилейных мероприятий, проводимых в связи с 85-летием Юрия Лужкова", – говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что переименование проведут только после соблюдения необходимых юридических процедур. Уточняется, что сначала должно поступить официальное обращение от фонда Юрия Лужкова.
Ранее депутаты предложили назвать одну из московских улиц или площадей именем бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. В своем обращении к Сергею Собянину парламентарии вспоминают, в какое тяжелое время Лужков возглавил Москву и как она уже тогда начала меняться.
Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Бывший мэр умер в одной из клиник Мюнхена, где ему делали операцию на сердце. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
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