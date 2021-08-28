"Сортировочная": одноразовая посуда

Бумажные стаканчики для кофе создают окружающей среде кучу проблем. Для их производства вырубают 32 миллиона деревьев в год и тратят столько же воды, сколько выпивает за год все население Китая.

Другая проблема состоит в том, что они не совсем бумажные и чаще всего оказываются на свалке из-за сложности переработки. Борис Лорер выяснил, можно ли дать стаканчикам вторую жизнь, и узнал про новый сервис, который должен решить проблему стаканчикового загрязнения.