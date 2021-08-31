Песков прокомментировал ситуацию травли сети ресторанов "Тануки"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сотрудники правоохранительных органов должны отреагировать на действия со стороны движения "Мужское государство", если в них наблюдается нарушение закона.

Сеть ресторанов "Тануки" потребовала заблокировать телеграм-канал "Мужское государство", который организовал травлю компании после рекламы с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.