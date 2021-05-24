В Минюсте оценили идею замещения трудовых мигрантов заключенными

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Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что идея о замещении трудовых мигрантов заключенными является правильной. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, таким образом можно создавать исправительные центры на крупных стройках. Кроме того, лица, отбывающие наказание, обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу.

"Нам очень интересны крупные инвестпроекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие есть. Численность, как правило составляет, около ста человек", – уточнил Чуйченко.

Он также отметил необходимость движения по всем направлениям для создания таких рабочих мест. По мнению главы Минюста, создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания.



Чуйченко добавил, что это очень серьезная проблема, поскольку на данный момент порядка 180 тысяч отбывающих наказание в виде лишения свободы имеют право перейти в исправительный центр.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на работах, куда сейчас привлекают трудовых мигрантов.

После этого председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался в поддержку предложения главы ФСИН.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля еще нет конкретной позиции по данному предложению. Он отметил, что инициативу нужно обсудить и проанализировать.