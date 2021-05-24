В Минюсте оценили идею замещения трудовых мигрантов заключенными

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что идея о замещении трудовых мигрантов заключенными является правильной. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, таким образом можно создавать исправительные центры на крупных стройках. Кроме того, лица, отбывающие наказание, обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу.
"Нам очень интересны крупные инвестпроекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие есть. Численность, как правило составляет, около ста человек", – уточнил Чуйченко.
Он также отметил необходимость движения по всем направлениям для создания таких рабочих мест. По мнению главы Минюста, создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания.
Чуйченко добавил, что это очень серьезная проблема, поскольку на данный момент порядка 180 тысяч отбывающих наказание в виде лишения свободы имеют право перейти в исправительный центр.
Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на работах, куда сейчас привлекают трудовых мигрантов.
После этого председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался в поддержку предложения главы ФСИН.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля еще нет конкретной позиции по данному предложению. Он отметил, что инициативу нужно обсудить и проанализировать.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: