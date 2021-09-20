В Минюсте РФ предложили включить время этапирования в срок отбытия наказания

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Министерство юстиции России подготовило законопроект, который позволит включать время этапирования осужденного в срок отбытия наказания. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Время следования осужденного под конвоем к месту отбывания наказания засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в тюрьме, исправительной колонии строгого или особого режима и за два дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима, либо колонии-поселении", – говорится в сообщении.
В пояснительной записке авторы проекта предлагают установить льготный коэффициент зачета в зависимости от назначенного судом вида учреждения без учета тяжести совершенного преступления.
Ранее сообщалось, что подозреваемые и обвиняемые, которые находятся в СИЗО, могут получить право подавать заявления о выдаче или замене паспорта, если он был утерян или истек срок его действия.
Такую инициативу министерства юстиции поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: