В Минюсте РФ предложили включить время этапирования в срок отбытия наказания

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Министерство юстиции России подготовило законопроект, который позволит включать время этапирования осужденного в срок отбытия наказания. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Время следования осужденного под конвоем к месту отбывания наказания засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в тюрьме, исправительной колонии ‎строгого или особого режима и за два дня отбывания наказания ‎в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима, либо колонии-поселении", – говорится в сообщении.

В пояснительной записке авторы проекта предлагают установить льготный коэффициент зачета в зависимости от назначенного судом вида учреждения без учета тяжести совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что подозреваемые и обвиняемые, которые находятся в СИЗО, могут получить право подавать заявления о выдаче или замене паспорта, если он был утерян или истек срок его действия.

Такую инициативу министерства юстиции поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

