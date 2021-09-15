В России изменятся правила назначения пособий на детей от 3 до 7 лет

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Минтруд России до конца года внесет изменения в правила назначения пособий на детей от 3 до 7 лет. Также изменения коснутся пособий родителям-одиночкам детей от 8 до 17 лет.

Пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и правил нулевого дохода. Речь идет о наличии заработка у взрослых членов семьи или отсутствии доходов по объективным причинам.

В Минтруде подчеркнули, что иногда причиной отсутствия доходов становится беременность.

"Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка", – говорится в сообщении министерства в Instagram.

Ранее Минтруд подготовил проект, согласно которому пособия по беременности и родам с 2022 года будут выплачиваться проактивно, гражданам не потребуется писать заявления.

Помимо этого, в связи с переходом на электронные больничные работникам со следующего года не нужно будет передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному.

Кроме того, назначение и выплату пособий в рамках обязательного социального страхования будет проводить сам страховщик.

