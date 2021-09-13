Пособия по беременности и родам в РФ с 2022 года будут выплачиваться без заявления

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Пособия по беременности и родам с 2022 года будут выплачиваться проактивно, гражданам не потребуется писать заявления. Соответствующий проект подготовил Минтруд РФ, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, в связи с переходом на электронный больничный работникам со следующего года не потребуется передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному листу.

Чтобы гражданину не приходилось писать заявления, а выплаты проходили автоматически, меняется порядок взаимодействия работодателя и Фонда социального страхования. С 1 января закрепляется обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа.

Назначение и выплату пособий в рамках обязательного социального страхования будет проводить сам страховщик. Сведения о размере зарплаты, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка – из информационной системы ЗАГСа. На основе этих данных Фонд назначит пособия.

Также в связи с переходом на электронные больничные работникам не придется приносить документы для получения оплаты больничного листа. Номер больничного будет приходить сразу в Фонд, а также направляться работодателю.

Ранее Минтруд РФ рассказал о пособиях и выплатах, для получения которых нужна карта "Мир". Среди них ежемесячное пособие беременным, которые рано встали на учет, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком, ежемесячная выплата на второго, третьего и следующих детей, если она предусмотрена в регионе проживания получателя, а также ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячное пособие для неполных семей, воспитывающих детей от 8 до 17 лет, пенсии и другие выплаты от ПФР, пособие по безработице.

Средства можно получить на счет, к которому не привязано никаких карт, или почтовым переводом, если это предусмотрено.

Отмечается, что пособия беременным и одиноким родителям, которые воспитывают детей с 8 до 17 лет, получить на почте не получится, а единовременные пособия на детей-школьников могут быть переведены на карту любой платежной системы.