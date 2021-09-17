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Москва 24

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Город

17 сентября, 19:03

Отопление включили в 99% жилых домов и социальных учреждений Москвы

город ЖКХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работы по включению отопления в Москве идут по графику и сейчас находятся в финальной стадии, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, мероприятия по организации подачи тепла на городские объекты завершаются, проводится пусконаладка оборудования. Он подчеркнул, что отопление уже включено в 99,6% жилого фонда и 99,7% социальных учреждений.

Бирюков напомнил, что технологически срок включения отопления – пять суток. Первыми тепло получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, затем – предприятия торговли и промышленности.

13 сентября Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве. В столичном правительстве отметили, что для этого было подготовлено около 74 тысяч объектов, из них 34,1 тысячи жилых домов, 8,8 тысячи социальных объектов, 30,8 тысячи объектов экономики и инфраструктура топливно-энергетического хозяйства.

Позже по телефону 8 (800) 100-23-29 заработала горячая линия по вопросам включения отопления. С ее помощью горожане могут сообщить о течи в отопительной системе, отсутствии теплой воды, недостаточном прогреве батарей и других проблемах.

В Москве заработала горячая линия по вопросам отопления

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