Пособия и единовременные выплаты будут начисляться в РФ автоматически

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Пенсии, компенсации и пособия с 2022 года будут начисляться в России автоматически. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства России.

"Пенсии, иные компенсации и пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка со следующего года будут начисляться автоматически", – говорится в сообщении.

Ранее Минтруд подготовил проект, согласно которому пособия по беременности и родам с 2022 года будут выплачиваться проактивно, гражданам не потребуется писать заявления.

Помимо этого, в связи с переходом на электронные больничные работникам со следующего года не нужно будет передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному.

Кроме того, назначение и выплату пособий в рамках обязательного социального страхования будет проводить сам страховщик.

