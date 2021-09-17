Россиянам рассказали, как вовремя узнать о мошенническом займе на свое имя

Фото: depositphotos/Fascinadora

Злоумышленники могут оформлять онлайн-займы на россиян без их ведома. Эксперт проекта "За права заемщиков" ОНФ Александра Пожарская рассказала, как вовремя об этом узнать.

По ее словам, обычно мошенники находят паспортные данные граждан в интернете, а в заявках указывают номера телефонов, которые ни на кого не зарегистрированы. При этом, отметила она, верификация происходит с помощью СМС.

Таким образом, человек может и не узнать, что на него оформлен кредит, пока не получит документы о взыскании долга. Обнаружить махинации можно заблаговременно, подчеркнула Пожарская, если интересоваться своей кредитной историей.

"Кредитную историю можно бесплатно проверять раз в полгода, этого более чем достаточно. Если у человека есть опасения, он может обратиться в бюро кредитных историй и сделать проверку за деньги. <...> Если рейтинг изменился, но человек не оформлял никакие заявки, это сигнал, что нужно проверить историю", – сказала эксперт в интервью радио Sputnik.

Если обнаружится кредитная история, к которой гражданин не имеет отношения, то следует обратиться в полицию, заключила эксперт.

Ранее директор по развитию бизнеса ESET Алексей Новиков рассказал, что для получения займа обычно бывает достаточно лишь снимка с паспортом в руках, который злоумышленники могут украсть, взломав почту, облачное хранилище или смартфон, а также просто смонтировав его с использованием фотографий из соцсетей. В некоторых случаях хватает и данных паспорта, которые затем используют для изготовления поддельного документа.