Около 15% россиян никогда не брали кредиты – опрос

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Около 15% россиян никогда в своей жизни не брали кредиты, сообщает RT со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом имели или имеют кредиты не меньше 85% экономически активного населения страны.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в их базе содержатся сведения более чем о 100 миллионах россиян. К ним относятся граждане, которые так или иначе вовлечены в процессы розничного кредитования.

При этом в базе кредитных историй есть и данные о гражданах, у которых своих кредитов никогда не было. К примеру, это поручители и созаемщики по кредитам или должники за жилищно-коммунальные услуги.

Волков отметил, что к показателю 85% кредитная инфраструктура вышла приблизительно в 2015 году, с тех пор эта доля остается примерно на одном и том же уровне.

Как считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, люди могут не брать кредиты по многим причинам.

"Если человек живет в маленьком селе при своем натуральном хозяйстве, а у нас огромные территории, – таких людей очень много. Вторая группа – это низкодоходное население, которое понимает, что в принципе вернуть этот кредит не может. В основном это именно такой контингент. Это две наиболее распространенные категории. Еще есть чисто психологические причины, а также конфессиональные", – сказал экономист.

Ранее сообщалось, что для оформления кредитов на россиян мошенникам достаточно копии паспорта, которую они могут получить, украв ее из облачного хранилища. Для получения займа обычно бывает достаточно лишь снимка с паспортом в руках, который злоумышленники могут украсть, взломав почту, облачное хранилище или смартфон, а также просто смонтировав его с использованием фотографий из соцсетей. В некоторых случаях хватает и данных паспорта, которые затем используют для изготовления поддельного документа.

Чтобы завладеть той или иной информацией, преступники могут прибегнуть к анкетированию: якобы для устройства на работу, участия в конкурсе или получения различных финансовых бонусов. Другой способ – фишинг: мошенник создает копию какого-либо сайта и заполучает с его помощью личные данные пользователей, которые по ошибке оставляют их на ресурсе.