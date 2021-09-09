Юрист рассказала, что будет, если не передать показания счетчиков в срок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Если не передавать показания счетчиков в положенный срок, то в первые три месяца плата будет калькулироваться по среднемесячному объему потребления, а затем – исходя из нормативов с повышенным коэффициентом 1,5, предупредила ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко. Об этом сообщает агентство "Прайм".
“Это правило касается в том числе нежилых помещений, только с небольшой разницей: первые два месяца плата рассчитывается по среднему, а с третьего месяца по нормативу", – заявила она.
Иващенко отметила, что плата, рассчитанная по среднему нормативу, не подлежит перерасчету, даже если человек начнет снова своевременно представлять показания приборов. Размер платы рассчитывается по среднему объему потребления ресурса как минимум за шесть месяцев, в исключительных ситуациях – за три месяца.
Эксперт напомнила, что данные счетчиков необходимо передавать не позднее 25 числа месяца, за который проводится расчет. Исключение составляют лишь приборы, подчключенные к интеллектуальной системе учета.
Ранее директор центра ЖКХ "Народный институт" Роман Шепс рассказал, что россияне часто переплачивают за жилищно-коммунальные услуги из-за неумения экономить, а также из-за технических поломок в квартире и общей низкой энергоэффективности домов. По словам эксперта, люди неразумно потребляют ресурсы, поэтому возникает переплата. Он полагает, что справиться с этим поможет просветительская работа.
В Думу внесут законопроект о запрете комиссий при оплате услуг ЖКХ
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