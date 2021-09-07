В Счетной палате сравнили расходы граждан на ЖКХ в России и на Западе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Граждане России тратят на оплату услуг коммунального хозяйства чуть более 11% средней заработной платы в стране. Это пропорционально меньше, чем в Европе, но больше, чем в США, сообщила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

По ее словам, средняя стоимость услуг ЖКХ за квартиру в России не превышает 5 тысяч рублей. Трунова пояснила, что тарифы на разные услуги могут различаться в зависимости от региона, квадратуры и иных факторов.

"На ЖКХ-услуги, с учетом средней зарплаты, россияне тратят около 11,5%. Если сравнивать, например, с Францией и Великобританией то эта доля составляет около 14%, в США – около 9%", – цитирует аудитора РИА Новости.

Ранее директор центра ЖКХ "Народный институт" Роман Шепс рассказал, что россияне часто переплачивают за жилищно-коммунальные услуги из-за неумения экономить, а также из-за технических поломок в квартире и общей низкой энергоэффективности домов. По словам эксперта, люди неразумно потребляют ресурсы, поэтому возникает переплата. Он полагает, что справиться с этим поможет просветительская работа.

