Около 1,2 тыс крыш жилых домов капитально отремонтируют в Москве до конца года

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В столице до конца 2022 года проведут капремонт порядка 1,2 тысячи крыш жилых домов. Об этом сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы" со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта, приведем в порядок 1 179 кровель общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров. Из них 79% – плоские наплавляемые крыши, остальные – металлические скатные. Больше всего объектов отремонтируем в Южном и Северо-Восточном административных округах", – заявил Бирюков.

Он уточнил, что в рамках капремонта специалисты полностью заменят кровельное покрытие, отремонтируют стыки плит, места примыкания кровли к фронтонам и карнизам, а также обновят ограждения. При этом капремонт плоских крыш можно выполнять лишь при плюсовой температуре. Скатные же металлические крыши можно менять в течение всего года.

"Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", – пояснил заммэра.

Особо контролироваться будут, по словам Бирюкова, ремонтные работы крыш жилых домов, являющихся объектами культурного наследия. В текущем году такие работы собираются провести в 23 зданиях, включая "Дом с башенками" на Смоленской площади и доходный дом братьев Грибовых на улице Чаплыгина.

Ранее сообщалось, что фасады 1,4 тысячи жилых домов отремонтируют в Москве в 2022 году. Наиболее масштабные работы пройдут в Южном, Северо-Восточном и Восточном административных округах. При этом для каждого типа фасада создана специальная технология, благодаря которой в полном объеме можно будет восстановить технические характеристики и внешний облик объекта.