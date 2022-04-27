В Театре на Малой Бронной закончили капитальный ремонт

В Театре на Малой Бронной завершился капитальный ремонт. С 27 апреля он открывается для зрителей. Работы в здании на Малой Бронной улице велись два года.

Как изменилось здание после реставрации? И что ждет зрителей? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.