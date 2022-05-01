Автобусы с беженцами выехали с территории "Азовстали"

Три автобуса с беженцами выехали с территории "Азовстали". В них удалось вывезти, в том числе восьмерых детей.

За эвакуацией наблюдали сотрудники ООН. Затем колонна выдвинулась в сторону Новоазовска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.