Два авиаснаряда попали по поселку в приграничном районе Брянской области

Два авиаснаряда попали по поселку в приграничном с Украиной районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

При ударе ВСУ повреждены технические здания нефтеналивного терминала. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.