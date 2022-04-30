В оперштабе Белгорода сообщили о похожих на взрывы звуках со стороны Украины

В Белгородской области слышны звуки, похожие на взрывы и хлопки, они раздаются со стороны Украины. Об этом сообщили в региональном оперштабе, отвечая на вопросы местных жителей.

"В Белгороде все спокойно. Звуки доносятся со стороны Украины. Если что-то произойдет, то губернатор, как и всегда, оперативно оповестит население", – говорится в сообщении оперштаба в комментарии на странице главы региона Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте".

Ночью 28 апреля, в небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны.

За день до этого на территории склада в районе села Старая Нелидовка произошел пожар. Горел склад с боеприпасами. Перед пожаром губернатор заявил, что в городе раздались громкие звуки, похожие на взрывы.

1 апреля в Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена одна из типографий. Как рассказал директор учреждения Константин Лахнов, сотрудников эвакуировали. Он также сообщил, что в соседнее здание приземлилась ракета.

