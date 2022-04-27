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Происшествия

06:40

Открытое горение на складе боеприпасов в Белгородской области ликвидировано – власти

происшествияпожаррегионы

Фото: телеграм-канал "Белгород № 1"

Открытое горение на складе боеприпасов в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области ликвидировано. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет", – написал он в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что повреждений жилых домов и построек нет.

О пожаре на складе стало известно утром в среду, 27 апреля. Об этом сообщил сам губернатор. Он отметил, что до этого в Белгороде раздались громкие звуки, похожие на взрывы.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на нефтебазе в Брянске. Там загорелись резервуары. В результате никто не пострадал.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пожара. Ведомство собирается возбудить уголовное дело, в рамках которого будут приняты меры по установлению лиц, причастных к происшествию.

В ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Над Белгородом сработала ПВО – СМИ

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