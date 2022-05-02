В воздушном бою в районе Славянска уничтожен украинский истребитель МиГ-29. Это последние данные от Минобороны. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны уничтожили за сутки 10 беспилотников и две ракеты "Точка-У".

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