Пожар в центре Иркутска локализован на площади тысячи "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в центре Иркутска, где горит здание ТЮЗа, локализовали на площади в тысячу квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Сперва пожар вспыхнул в двухэтажном неэксплуатируемом здании в центре Иркутска. Затем огонь распространился по перекрытиям и перекинулся на строение, где раньше располагался Театр юного зрителя.

ЧП произошло на улице Красноармейской. Сообщение о пожаре было зарегистрировано в 19:35 по местному времени (14:35 по московскому времени). В тушении задействованы 45 спасателей и 12 единиц спецтехники. Из здания были эвакуированы 50 человек.

В МЧС уточнили, что загоревшееся здание является объектом культурного наследия и относится к архитектурному комплексу, построенному с 1860 по 1907 год. Ранее в нем располагалась гостиница "Централь", а затем ТЮЗ, который переехал в соседнее здание в 2006 году из-за аварийного состояния строения.