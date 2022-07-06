Помогавшие в пандемию студенты-медики получат преимущество при зачислении в ординатуру

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Участвовавшие в борьбе с коронавирусом в качестве волонтеров студенты медицинских вузов получат преимущество при зачислении в ординатуру, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Участие в добровольческой волонтерской деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, при продолжительности указанной деятельности не менее 150 часов – 20 баллов", – следует из документа.

Владимир Путин ранее в приветствии к участникам и гостям церемонии вручения премии "Мы вместе" отметил, что во время пандемии коронавируса добровольцы взяли на себя огромную нагрузку.

1 июля Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. По данным ведомства, недельный показатель в России с февраля снизился в 64 раза – с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06. В легкой или бессимптомной форме протекает 93% подтвержденных случаев.

Эксперты Роспотребнадзора отметили, что значительный рост заболеваемости "Омикроном" летом маловероятен.

