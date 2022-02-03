Собянин решил премировать работников поликлиник за прием пациентов с ОРВИ и "Омикроном"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял решение о премировании работников поликлиник за прием пациентов с ОРВИ и штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом он сообщил на встрече с дежурными врачами и медсестрами, работающими в отделении для приема пациентов с симптомами ОРВИ и телемедицинском подразделении городской поликлиники № 68.

По его словам, московское здравоохранение столкнулось с беспрецедентными новыми вызовами в борьбе с COVID-19. В связи с этим в каждой поликлинике создали службу телемедицины. Также в разы усилили службу 122, сегодня прием звонков там идет в плановом режиме. Мэр отметил, что большинство терапевтов не получали городских надбавок, но работали в особом режиме.

"Поэтому мною принято решение о выделении 1,5 миллиарда рублей поликлиникам для выплаты материального поощрения работникам и покрытия оперативных расходов. Еще раз огромное спасибо всем медицинским работникам, врачам, медсестрам, волонтерам, которые сегодня несут колоссальную нагрузку в борьбе с коронавирусом", – сказал Собянин.

Дополнительную премию получат врачи, медицинские сестры и администраторы, работающие в отделениях для больных с симптомами ОРВИ, телемедицинской службе и службе выездов на дом всех городских поликлиник. Размер премии будет зависеть от реальной ситуации в конкретных поликлиниках и личного вклада каждого работника.

Собянин подчеркнул, что стационарное звено работает на уровне пиковых значений предыдущих волн, что очень сложно. Одновременно амбулаторное звено столкнулось с потоком пациентов, которого еще никогда в истории московского здравоохранения не было.

Чтобы справиться с потоком больных ОРВИ и коронавирусом, шесть тысяч медработников ежедневно принимают москвичей, обеспечивая всю необходимую помощь, поддержку, диагностику и маршрутизацию пациентов.

"Несмотря на огромный поток пациентов, взрывной рост "Омикрона" в Москве, московское здравоохранение, считаю, справилось с такой нагрузкой. Более того, мы видим, что у нас есть запас прочности в случае нарастания этой волны", – добавил мэр.

В свою очередь, главный врач ГБУЗ ГП № 68 Наталья Кузенкова сообщила, что в поликлинике оказывается плановая помощь. Там сохранены дежурные врачи для соматических пациентов. Также сохранены приемы врачей-специалистов.

Ранее сообщалось, что за два года врачи телемедицинского центра Москвы провели больше 1,8 миллиона удаленных приемов. По словам Сергея Собянина, власти будут использовать их опыт дистанционной работы, чтобы быстрее справиться с новым вызовом пандемии. Телемедицинский центр столицы продолжает работать в круглосуточном режиме.