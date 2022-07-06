Артисты балета выступят а московском метро в честь Дня столичного транспорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ночь с 9 на 10 июля в столичном метро по случаю Дня московского транспорта выступят артисты балета. Об этом сообщает столичный Дептранс.
"В честь Дня московского транспорта мы проведем "Ночь балета в метро" в ночь с 9 на 10 июля. Метро превратится в театральную сцену", – говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что выиграть билеты на балет смогут победители конкурса, которые расскажут лучшие истории о своих самых запоминающихся поездках в московском транспорте. Его итоги подведут 7 июля.
"Присылайте свои рассказы в наш телеграм-бот. <...> 20 победителям подарим по два билета", – указано в материале.
Ранее москвичи в ходе голосования на портале "Активный гражданин" выбрали музыкальное оформление для столичной системы общественного транспорта. В голосовании "Как звучит Московский транспорт?", набрав 25 тысяч голосов, победила филолог и музыкант Галина Лямина, которая занимается написанием аранжировок, музыки и песен. Всего в конкурсе участвовали 150 мелодий от разных авторов.
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