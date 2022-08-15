Более 16 млн поездок совершили на арендованных самокатах в Москве с начала сезона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Горожане с открытия сезона самокатов воспользовались ими свыше 16 миллионов раз, сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".
При этом больше 70% людей брали самокаты с транспортными целями: добраться до работы, в соседний район, до метрополитена, МЦК или остановки.
"В этом году мы продолжим развивать кикшеринг – по поручению мэра Москвы Сергея Собянина операторам будут выданы субсидии на возмещение части затрат на закупку новых электросамокатов", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.
Подать заявки на субсидии для сервисов кикшеринга можно будет с 15 по 30 августа. Отмечается, что это поможет операторам возместить часть затрат на приобретение электросамокатов в прошлом году.
Ранее кикшеринговый сервис Whoosh разработал механизм для определения количества человек, одновременно выполняющих поездку на одном самокате. Отмечалось, что в случае успешных испытаний технологию распространят на всех электросамокатах сервиса.
При первом нарушении правила последует снижение скорости транспортного средства с уведомлением в приложении, а при втором возможны блокировка аккаунта и штраф.
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