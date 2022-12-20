Все новые поезда метро Москвы оборудовали системой прицельного торможения – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заммэра столицы Максим Ликсутов рассказал, что все новые поезда московского метро оборудованы передовыми устройствами, которые способны в критической ситуации осуществить прицельное торможение.

"Мы уделяем большое внимание безопасности поездок на городском транспорте. Оборудуем поезда метро самыми передовыми устройствами, которые помогают машинистам в управлении составом", – отметил он.

Ликсутов уточнил, что новейшие устройства могут следующее:



контролировать концентрацию машинистов;

открывать двери только со стороны платформы;

следить за скоростью;

автоматически остановить состав на станции с точностью до нескольких сантиметров при необходимости.

По словам заммэра, власти города уделяют большое внимание безопасности граждан в общественном транспорте и в настоящее время столичное метро остается одним из самых надежных в мире.

На сегодняшний день такая система работает в поездах на восьми ветках:



Арбатско-Покровской;

Филевской;

Кольцевой;

Таганско-Краснопресненской;

Калининской;

Серпуховско-Тимирязевской;

Бутовской;

Некрасовской.

В октябре на Кольцевой линии московского метро запустили первый поезд "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией. На экранах табло, которые оборудовали в новом поезде, теперь можно найти схему с информацией о выходах, номер вагона и оставшееся время до следующей станции.

Ранее Ликсутов рассказал, что в московской подземке было обновлено около 50% турникетов. Специалисты поменяли практически все турникеты на Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской и Сокольнической ветках.

Турникеты обновили на станциях МЦК в столичном метро

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