20 декабря, 17:24Транспорт
Все новые поезда метро Москвы оборудовали системой прицельного торможения – Ликсутов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Заммэра столицы Максим Ликсутов рассказал, что все новые поезда московского метро оборудованы передовыми устройствами, которые способны в критической ситуации осуществить прицельное торможение.
"Мы уделяем большое внимание безопасности поездок на городском транспорте. Оборудуем поезда метро самыми передовыми устройствами, которые помогают машинистам в управлении составом", – отметил он.
Ликсутов уточнил, что новейшие устройства могут следующее:
- контролировать концентрацию машинистов;
- открывать двери только со стороны платформы;
- следить за скоростью;
- автоматически остановить состав на станции с точностью до нескольких сантиметров при необходимости.
По словам заммэра, власти города уделяют большое внимание безопасности граждан в общественном транспорте и в настоящее время столичное метро остается одним из самых надежных в мире.
На сегодняшний день такая система работает в поездах на восьми ветках:
- Арбатско-Покровской;
- Филевской;
- Кольцевой;
- Таганско-Краснопресненской;
- Калининской;
- Серпуховско-Тимирязевской;
- Бутовской;
- Некрасовской.
В октябре на Кольцевой линии московского метро запустили первый поезд "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией. На экранах табло, которые оборудовали в новом поезде, теперь можно найти схему с информацией о выходах, номер вагона и оставшееся время до следующей станции.
Ранее Ликсутов рассказал, что в московской подземке было обновлено около 50% турникетов. Специалисты поменяли практически все турникеты на Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской и Сокольнической ветках.
Турникеты обновили на станциях МЦК в столичном метро
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