Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Смертельное ДТП с автомобилем и электричкой произошло около станции Ивантеевка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

"Водитель, управляя автомобилем марки "Хендэ", двигаясь через регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума около платформы Ивантеевка, совершил столкновение с электропоездом", – отметили в МВД.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии погибли 3 человека. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об отмене движения поездов на Ярославском направлении в сторону Фрязино из-за ДТП на переезде. Движение поездов остановили на однопутном ответвлении Ярославского направления.

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