Песков призвал не открывать "ящики Пандоры" с ограничениями для уехавших россиян

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег от открытия "ящиков Пандоры" с ограничениями для уехавших из России граждан. Об этом сообщает Life.ru.

Представитель Кремля, комментируя возникшее в Госдуме предложение о конфискации имущества у покинувших страну граждан, отметил, что данный вопрос является крайне сложным.

"Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры все-таки", – призвал пресс-секретарь президента.

По его словам, для начала необходимо четко определить, что именно считается преступлением.

"Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные – они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами", – сказал Песков.

По его мнению, в стране должны быть созданы условия, которые заставят людей без вражеского настроя по отношению к РФ вернуться.

"У всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, – это наши граждане, за которых нам надо бороться", – заключил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать имущества уехавших граждан РФ, которые публично оскорбляют Россию, ее армию и народ, а также совершают действия, подпадающие под статью о реабилитации нацизма.

Его идею поддержал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

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