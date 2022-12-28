Сертификаты летной годности иностранных самолетов продлили на 2023 год

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Правительство РФ продлило до конца 2023 года сроки действия сертификатов летной годности иностранных самолетов, используемых российскими авиакомпаниями. Соответствующий документ, подписанный Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Сроки действия сертификатов летной годности гражданских воздушных судов иностранного производства, выданных Росавиацией, продлеваются до 31 декабря 2023 года в случае окончания сроков их действия в период с 1 марта до 31 декабря 2022 года", – говорится в постановлении.

Кроме того, на период после 31 декабря переносятся сроки проведения калибровок и проверок инструментов и оборудования иностранного производства, указанных в эксплуатационной документации гражданских воздушных судов. Исключением будут инструменты и оборудование, которое содержится в Государственном реестре средств измерений.

Ранее глава "Аэрофлота" Сергей Александровский заявил о возможности использования Airbus и Boeing после 2030 года. По словам гендиректора компании, "Аэрофлот" имеет один из самых молодых парков в мире. Средний возраст самолетов в компании – семь лет.

Согласно данным "Аэрофлота", на 1 декабря этого года в компании числилось 180 самолетов, из которых около 150 задействовано в расписании. Большую часть составляют самолеты Airbus А320 (64 самолета), Boeing 737–800 (37) и Boeing 777–300ER (22). Однако с началом СВО компания из-за запрета на поставку в Россию новых самолетов и запчастей к ним не смогла получить 15 из 22 заказанных самолетов Airbus A350–900.

В связи со сложившейся ситуацией компания подписала соглашение о приобретении 339 самолетов российского производства. В аренду "Аэрофлоту" с 2023 по 2030 год будет передано 210 самолетов МС-21, 89 Superjet-NEW и 40 Ту-214.

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