Шестерых молодых людей арестовали за стриптиз в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Тверской районный суд Москвы арестовал шестерых пассажиров за то, что те сняли с себя одежду в одном из вагонов поезда столичного метрополитена. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего по Замоскворецкой линии метро. Несколько человек обнажились на глазах у других пассажиров. Соответствующий видеоролик распространился в Сети.

"В результате проведения проверочных мероприятий полицейскими УВД на Московском метрополитене их личности были установлены. Спустя сутки шестеро нарушителей были задержаны и доставлены в отдел полиции", – говорится в сообщении ведомства.

Пятерым молодым людям суд назначил административный арест на срок от 12 до 14 суток, еще одному – административный штраф. В отношении трех мужчин и трех женщин были составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

Сотрудники МВД продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и личности всех участников инцидента.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево задержали пьяную пассажирку самолета Ставрополь – Москва, укусившую бортпроводника. После произошедшего бортпроводнику потребовалась помощь. Правоохранители решали вопрос о привлечении нарушительницы порядка к ответственности.



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