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10:38

Происшествия

Женщина скончалась на борту самолета, летевшего из Сочи в Челябинск

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Женщина умерла на борту самолета "Уральских авиалиний", летевшего из Сочи в Челябинск. О происшествии Уральская транспортная прокуратура рассказала в своем официальном телеграм-канале.

"На борту воздушного судна, выполняющего рейс U6 619 по маршруту Сочи – Челябинск авиакомпании "Уральские авиалинии", скоропостижно скончалась женщина 1977 года рождения", – сообщается в публикации.

Свердловская транспортная прокуратура намерена проверить, была ли должным образом оказана неотложная медицинская помощь работниками авиакомпании.

Ранее рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Дели в Москву экстренно приземлился в Ташкенте из-за аппендицита у пассажира. Плохо на борту рейса SU-233 стало гражданину Индии. Экипаж запросил посадку в аэропорту столицы Узбекистана.

Лайнер сел в штатном режиме. К борту самолета выслали машину скорой помощи. Пострадавшего пассажира доставили в местную больницу.

До этого стало известно, что на борту самолета "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс из Москвы в таджикистанский город Худжанд, родилась девочка. Родить женщине помогли пассажиры.

Дверь самолета южнокорейской авиакомпании распахнулась перед заходом на посадку

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