Глава столичного Росздравнадзора спас стюардессу на борту самолета Сочи – Москва

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Глава столичного управления Росздравнадзора Роман Курынин, будучи врачом по образованию, спас жизнь стюардессе на борту самолета, выполнявшего рейс Сочи – Москва. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

Ранее СМИ писали, что выполнявший рейс самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" был вынужден совершить посадку в Волгограде, поскольку одному из членов экипажа стало плохо после набора высоты.

"Во время полета одной из стюардесс стало плохо: женщина потеряла сознание из-за остановки сердца. Роман Курынин сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям, включая непрямой массаж сердца", – рассказали в Росздравнадзоре.

Отмечается, что мужчина смог запустить сердце бортпроводницы. После посадки в Волгограде женщину скорой помощью экстренно доставили в местную больницу.

На днях в Панаме совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Latam, один из пилотов которого скончался во время полета. Лайнер выполнял рейс по маршруту США – Чили. На борту судна предпринимались усилия, чтобы спасти жизнь, однако они оказались безуспешными.

