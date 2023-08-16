Пилот самолета авиакомпании Latam умер из-за возникших во время рейса проблем со здоровьем

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Самолет авиакомпании Latam, летевший из США в Чили, совершил экстренную посадку в Панаме из-за плохого самочувствия одного из пилотов, но, несмотря на оказанную помощь, мужчина умер, сообщает ТАСС.

Рейс 505, выполнявший маршрут Майами – Сантьяго, был вынужден изменить маршрут для посадки в международном аэропорту Токумен в Панаме. Были предприняты все необходимые по протоколу безопасности действия, чтобы спасти жизнь члена экипажа, однако после приземления он все же скончался.

Что стало причиной ухудшения самочувствия пилота, не уточняется. По данным СМИ, он был командиром судна, а в Latam проработал 25 лет.

В сентябре прошлого года пилот рейса Новокузнецк – Санкт-Петербург умер на борту самолета. Пилот скончался на борту самолета еще до приезда скорой помощи. Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за 10 минут до посадки самолета. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи.