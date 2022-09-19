Пилот самолета умер во время рейса Новокузнецк – Санкт-Петербург

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Пилот рейса Новокузнецк – Санкт-Петербург умер на борту самолета, сообщили в областном Минздраве.

"Пилот скончался на борту самолета еще до приезда скорой помощи. Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за 10 минут до посадки самолета. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи", – отметили РИА Новости в пресс-службе.

Уточняется, что воздушное судно экстренно село в аэропорту Омска 18 сентября в 22:40 по местному времени, решение об экстренной посадке было принято вторым пилотом.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс Москва – Орск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Курумоч в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира.

