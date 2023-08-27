В московских аэропортах задержаны или отменены 20 рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

20 рейсов задержано или отменено в Москве в ночь на воскресенье из-за тумага. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

Так, во Внуково задержаны 9 и отменены 3 рейса, в Домодедово задержано 3 и отменен 1 рейс. В Шереметьево задерживаются 4 рейса.

Ранее сообщалось, что плотный туман продержится в столице до утра 27 августа. Прогнозируется ухудшение видимости до 200–700 метров.

Из-за тумана может увеличиться вероятность дорожно-транспортных происшествий. Синоптики просят автомобилистов соблюдать осторожность и быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

До этого на фоне атаки беспилотника столичные аэропорты в ночь на 26 августа вводили временные ограничения для обеспечения безопасности.

Росавиация перенаправила 9 рейсов в другие аэропорты из-за ограничений в столице