Задержанный из-за неисправности самолет Чебоксары – Москва вылетел с опозданием на 5 часов

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Задержанный из-за неисправности самолет авиакомпании "Победа" Чебоксары – Москва вылетел с опозданием на 5 часов. Об этом сообщается в телеграм-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"Авиарейс № ПБД 6808 вылетел по маршруту Чебоксары – Москва в 14 часов 05 минут. Время задержки составило 5 часов 00 минут. На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали", – заявили в прокуратуре.

По данным ведомства, в пятницу, 25 августа, произошла задержка рейса из аэропорта Чебоксары в Шереметьево из-за технической неисправности. На борту зарегистрированы 184 пассажира, из которых 16 несовершеннолетних граждан.

На месте работал помощник Чувашского транспортного прокурора. Ведомство контролировало соблюдение прав пассажиров и предоставление "Победой" услуг, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами.

Ранее рейс авиакомпании "Россия" по маршруту Мурманск – Москва задержали 17 августа на четыре часа из-за птицы, попавшей в двигатель самолета. Пассажиры ждали резервное судно в аэропорту Мурманска. Речь шла о рейсе FV6484. Инцидент расследовали специалисты технической службы аэропорта.



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