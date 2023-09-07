Росавиация взяла на контроль ситуацию с вылетом Red Sea Airlines из Египта в Москву

Фото: ТАСС/Zuma/Khaled Elfiqi

Росавиация проконтролирует вылет рейса авиакомпании Red Sea Airlines из Шарм-эль-Шейха в Москву. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Росавиации.

"Авиакомпании были даны указания принять все необходимые меры по обеспечению авиапассажиров напитками, едой и предоставить гостиницы", – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что из-за неисправности самолета Red Sea Airlines не смогла в течение практически двух суток отправить туристов РФ в Москву. В авиакомпании объяснили это тем, что в парке есть только два воздушных судна.

Сейчас туристы из России уже вылетели из Шарм-эль-Шейха в Москву (Шереметьево) после устранения неисправностей на борту. Прибытие самолета ожидается в 12:48 (по московскому времени).

До этого произошла задержка авиарейса из Тюмени в Москву в аэропорту Рощино. Вылета ожидали 105 пассажиров. Уральская транспортная прокуратура уточнила, что речь шла о рейсе "Аэрофлота" № 1569.

Самолет из Москвы в Египет задержали более чем на день