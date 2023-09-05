Авиаэксперт предупредил о подорожании билетов в РФ следующей весной

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Повышение цен на авиабилеты ожидается в России весной 2024 года. Об этом заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, сообщает телеканал "360".

По его словам, компании несут немалые дополнительные расходы из-за периодического закрытия аэропортов московского авиаузла, задержек и отправки рейсов на запасные аэродромы, однако повышения цен в ближайшие месяцы не будет.

"Предпосылок к этому нет. Все-таки у нас ценообразование не привязано напрямую к себестоимости, а больше зависит от спроса и предложения, то есть это рыночный механизм формирования цены", – заявил авиаэксперт.

Гусаров добавил, что в настоящее время стоимость билетов на самолет снижается. Специалист уточнил, что в сентябре цены на многих направлениях становятся ниже на 40%. По его словам, снижение стоимости продолжится в октябре и ноябре, так как завершится период отпусков.

"Но в любом случае – авиакомпании деньги не печатают. Само собой, все эти дополнительные расходы рано или поздно перенесут на стоимость авиабилетов, но уже, скорее всего, в следующем туристическом сезоне. То есть тогда, когда спрос начнет расти", – добавил эксперт.

Гусаров уточнил, что стоимость авиаперелета увеличится весной 2024 года. Таким образом, билеты станут дороже, чем весной 2023 года.

В конце июля 2023 года замминистра транспорта Российской Федерации Игорь Чалик заявил, что стоимость билетов на авиаперелеты растет в пределах инфляции.

До этого Чалик сообщил, что информация о возможном росте стоимости авиабилетов на 40% не имеет оснований. По его словам, стоимость авиабилетов во внутреннем сообщении России в период с января по май 2023 года выросла на 6,2% по отношению к такому же периоду 2022 года.

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