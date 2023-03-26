Первый с 2020 года регулярный рейс из Китая прибыл во Владивосток

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Первый пассажирский регулярный рейс с начала пандемии коронавируса 2020 года прибыл из Китая в аэропорт Владивостока, сообщает РИА Новости.

"Самолет из Харбина (город в Китае. – Прим. ред.) приземлился около 15:10 (08:10 по московскому времени. – Прим. ред.), то есть минут на двадцать позже запланированного", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что на борту самолета были россияне, которые последний раз находились на родине еще до начала пандемии. Всего этим рейсом летели 54 человека. Граждан КНР и РФ были примерно поровну.

В сообщении также отметили, что из аэропорта Владивостока также отправился рейс в Харбин. Среди пассажиров воскресного рейса были представители властей Приморского края, в том числе губернатор региона Олег Кожемяко. Официальная делегация направляется в КНР для деловых переговоров с китайскими коллегами.

Отмечается, что регулярные перелеты будут осуществляться авиакомпанией "Аврора" три раза в неделю.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено ранее из-за пандемии коронавируса.

Соглашение было заключено между двумя странами в феврале 2000 года. Оно позволяет организованным туристам в группе от 5 до 50 человек посещать соседнюю страну без визы и пребывать там до 15 дней.



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